Por Wesley Silas

Na noites desta quarta-feira, 12, o empresário Wilson de Souza Felix de Ataíde assumiu a presidência da entidade e o empresário Marcelo Dominici Ferreira assumiu, pela segunda vez, a vice-presidência no lugar de Jair Sakai e Belchior Gonçalves Cavalcante, respectivamente.

Nos últimos anos a Associação Comercial e Industrial de Gurupi – ACIG conquistou um importante papel no protagonismo econômico e social de Gurupi e ganhou respeito na política tocantinense, que teve entre seus principais atores Jair Sakai, fruto de uma gestão de eficiência com bons resultados, com participação ativa nas reivindicações em defesa da classe empresarial, independente de cor partidária.

Na ocasião o Secretário de Desenvolvimento Urbano, Eremilson Ferreira Leite, levou o recado da prefeita Josi Nunes que colocou à disposição da ACIG os servidos de “todas as Secretarias” para fomentar o desenvolvimento econômico da cidade .

Durante a posse os novos representantes da entidade destacaram o papel da ACIG em defesa do setor produtivo desde o empreendedor individual, micro, média e grandes empresas, destacando a importância da consolidação do Shopping Center Araguaia e do fortalecimento de núcleos produtivos como os de móveis em que Gurupi se tornou referência no Estado, assim como o de costura.

A eleição de Wilson Félix e Marcelo Diminici acontece no momento em que Gurupi se consolida na atração de grandes empresas no ramo do agronegócio, dois Atacadão e na logística, infraestrutura rodoviária e ferroviária com topografia privilegiada.

A cerimônia foi prestigiada por ex-presidentes da entidade entre eles Adailton Fonseca, Eremilson Ferreira Leite, hoje, Secretário de Desenvolvimento Urbano e do Secretário de Esporte e suplente da presidência da Fecomércio, Silvério Filho.