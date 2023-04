Share on Twitter

-Por Redação

A Polo Wear é conhecida por oferecer uma variedade de produtos de alta qualidade, desde roupas e calçados até acessórios, perfumes e muito mais. “Aqui, você encontrará tudo o que precisa para estar sempre na moda e com estilo, além de poder contar com um atendimento diferenciado e personalizado, pensado para atender às suas necessidades e desejos”, comenta a gestora, da franquia em Gurupi, Eliza Prado Barcellos e seu esposo, após deixar o Shopping Araguaia para instalar empreendimento no Centro de Gurupi.

“E não para por aí! Para comemorar nossa inauguração em Gurupi, estamos oferecendo descontos incríveis em toda a loja, para que você possa renovar o seu guarda-roupa sem gastar muito. São diversas opções de roupas, calçados e acessórios, com descontos que chegam a até 70% de desconto”, acrescenta.

Então, não perca mais tempo e venha nos visitar no dia 05 de abril, às 16h, na Avenida Maranhão, entre ruas 6 e 7. Aproveite os descontos imperdíveis em toda a loja e descubra o que a Polo Wear tem de melhor a oferecer. Estamos ansiosos para recebê-lo!