Na ANUGA 2023, a Cooperfrigu trabalha a ampliação da participação da empresa no mercado internacional

Por Redação

A Cooperfrigu é responsável por atender mais de 100 países e vem ampliando sua participação no mercado internacional, ao longo dos 20 anos de história da empresa.

“A participação da Cooperfrigu na ANUGA 2023 é uma grande oportunidade de fortalecermos a participação da empresa no mundo”, avaliou Oswaldo Stival Júnior.

A ANUGA 2023 contou com a presença, neste sábado (7), do ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Carlos Fávaro, que considera este um bom momento para o país no mercado internacional. “O Brasil vive um novo ciclo internacionalmente e agora é hora de pisar no acelerador e acreditar no potencial para fazermos mais negócios e gerarmos oportunidades para os brasileiros”, destacou.

Da participação brasileira, são esperados uma estimativa de cerca de US$ 3,5 bilhões em negócios, entre acordos de venda imediatos e contratos futuros.