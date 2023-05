Por Wesley Silas, com informações da Fieto

A Comenda é concedida a pessoas ou entidades que tenham, através de suas ações, pesquisas ou trabalhos desenvolvidos contribuído de forma relevante para o fomento do agronegócio do Estado do Tocantins.

“O agronegócio é a vocação e potencialidade maior do Tocantins e está sempre na pauta da FIETO. Seja na defesa de melhores condições de competitividade e uma tributação justa para o produtor, como também no incentivo de políticas públicas que viabilizem a agroindustrialização, trazendo as melhores oportunidades de emprego e renda, além de agregar valor aos produtos tocantinenses”, explicou o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), Roberto Pires.

Em seu discurso Oswaldo Stival agradeceu a importante comenda recebida pelo presidente da Aleto deputado Amelio Cayres e deputados ali presentes, além de lembrar da sua origem de família pecuarista, agradeceu sua esposa Andrea Stival e seus filhos João Victor Stival e Marco Túlio Stival pela presença, citou a sua trajetória de mais de 30 anos no Agronegócio Tocantinense, com propriedades no sul do estado, confinamento e a Cooperfrigu, com a industrialização da matéria prima produzida no estado.

“Agregamos o valor ao boi, ao transformá-lo em carne, exportando para mais de 120 países e ajudando no desenvolvimento deste que é o pilar da economia do estado. Termos uma Agroindústria forte e focada na geração de emprego e renda, incentivado pelo poder público como tem feito hoje o Deputado Eduardo Fortes, através da Frente Parlamentar da Agroindústria”, ressaltou Oswaldo Stival.

A Indicação do Presidente da Cooperfrigu e do Sindicarnes, empresário Oswaldo Stival, foi feita pelo Presidente da Aleto – Deputado Amelio Cayres,e contou com a presença dos Deputados Eduardo Fortes, Ivory de Lira, Eduardo Mantoan, Gutierres Toquarto, Marcus Marcelo, Vilmar do Detran e Janad Valcari. Também estiveram presentes os homenageados: Secretario – Jaime Café, os empresários Volney Aquino, José Eduardo Mota e o Presidente da FIETO – Roberto Pire; o Presidente do Sindicado Rural de Araguaína, Wagner Borges; o Prefeito de Campos Lindos, Romil Kalugin e produtor Ruarl Gilberto Marasca. Também estiveram presentes lideranças e empresários como Marivaldo Melo (Superintendente Banco da Amazonia), Tarcizio Goiabeira (Presidente do Spi Confinamento), o empresário Eclerio Vasconcelos que é diretor do Supermercado Beira Rio, a empresária Lúcia Rogeria proprietária do Gurupi Palace Hotel, da empresária Glô Amastha proprietária da Ipper Solar e esposa do ex-prefeito Carlos Amastha e o Padre Eldinei Carneiro.

Confira os homenageados