Raquel Oliveira / Ascom Eduardo Fortes

“O Tocantins precisa deixar de ser um fornecedor de commodities para se tornar um grande fornecedor de alimentos prontos, industrializados e com grande valor agregado”, destacou o deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria, Eduardo Fortes, durante a entrega de Comenda de Mérito do Agronegócio realizada na tarde desta quinta-feira, 18, na Feira Agrotins 2023.

Eduardo Fortes reforçou para os presentes, entre eles presidentes de instituições estratégicas para o setor, parlamentares, empreendedores da agricultura e pecuária noTocantins e outros estados brasileiros, que o fortalecimento do setor agroindustrial tocantinense vai movimentar toda a economia, gerar emprego e renda. “A agroindústria realiza a transformação dos produtos primários da agropecuária em subprodutos que podem inserir na produção de alimentos, como os frigoríficos, indústria de enlatados, laticínios, indústria de couro, biocombustíveis, produção têxtil entre muitos outros. Por isso, é tão importante discutirmos o força da agroindustrialização para o crescimento pleno do Tocantins”, disse.

Para o presidente da Federação da Indústria do Tocantins (Fieto), Roberto Pires, é essencial no mercado agregar valor na cadeia de suprimentos, e, como consequência, aumentar a rentabilidade dos produtorese a geração de empregos e renda. “A vocação do Tocantins é o agronegócio, então temos que investir e fomentar a agroindustrializaçao no estado”, enfatizou.

Sobre o tema, o secretário estadual Agricultura e Pecuária, Jaime Café, destacou que “a medida que os produtos da agropecuária tocantinenses se tornam mais competitivos, inclusive internacionalmente, todos são favorecidos, desde produtor ao cidadão”, disse.