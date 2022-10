por Redação

Quem deseja conhecer o universo das profissões do setor industrial e até mesmo concorrer a oportunidades de trabalho não pode perder a edição 2022 do Mundo SENAI, evento promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) no próximo dia 10/11. Com foco em atividades práticas que permitam conhecer um pouco mais das tecnologias, equipamentos, laboratórios e atividades em geral que integram o dia a dia da preparação em cursos voltados à formação de profissionais para indústrias, o evento é totalmente gratuito e nacional e irá receber estudantes, profissionais, empresários e comunidade em geral interessada nas escolas do SENAI em Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso e Taquaralto.

A programação é diversa e inclui desde minicursos a oficinas e visitas técnicas que preparam, por exemplo, para a participação em uma entrevista de emprego, elaboração de currículos, entre outros. Para quem quer colocar seu currículo no mercado, ofertar uma vaga ou buscar uma oportunidade de trabalho o evento contará com uma feira virtual que promoverá o encontro entre empresas e profissionais em busca de colocação na indústria como todo suporte e facilitação para o cadastro.

Para quem quer garantir uma vaga nos cursos técnicos 2023 do SENAI em uma das 6 escolas participantes, o evento trará uma oferta exclusiva para visitantes do dia 10/11 durante a realização do evento que será anunciada em breve.

Programação nacional

A programação nacional contempla palestras e workshops virtuais divididos em 3 dias: 8, 9 e 10/11. As atrações do evento nacional podem ser conferidas em Mundo SENAI

Por Brener Nunes