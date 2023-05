Por Wesley Silas

Com a presença do deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Governador Wanderlei Barbosa, do vice-presidente da CNA Muni Lourenço, do presidente da Federação da Agricultura do Tocantins (FAET), Paulo Carneiro, do deputado federal Vicentinho Alves, do secretário da Agricultura, Jaime Café, do deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria, Eduardo Fortes e demais deputados estaduais foi lançado na manhã desta quinta-feira, 17, a Frente Parlamentar do Agronegócio iidealizada e presidida pelo deputado estadual Gutierres Torquato.

O cerimônia acontece dentro da maior feira tecnológica voltada para o agronegócio do norte do Brasil, a Agrotins.

O evento conta com a parceria com a Faet (Federação da Agricultura do Estado do Tocantins) e com o Senar Tocantins (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).