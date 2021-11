O edital prevê o preenchimento de sete vagas e a formação de cadastro de reserva.

O concurso será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e contará com seis fases, sendo: prova objetiva; provas discursivas; inscrição definitiva (após sindicância de vida pregressa, exame de higidez física e mental e exame psicotécnico); prova oral; prova de tribuna; e avaliação de títulos.

Segundo o edital, as inscrições terão início no dia 16 deste mês e se encerrarão em 15 de dezembro. As fases do processo seletivo estão previstas para se iniciar em janeiro de 2022, com aplicação da prova objetiva no dia 29 e das provas discursivas no dia 30 de janeiro. As quatro fases seguintes do certame terão seus cronogramas divulgados em editais posteriores.

Todas as fases do concurso público serão realizadas na cidade de Palmas. As informações sobre a seleção poderão ser acompanhadas por meio do site mpto.mp.br/concursos- ministerio-publico/.