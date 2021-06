O Ministério Público do Tocantins (MPTO) abriu processo seletivo para 45 vagas de estágio, além de formação de cadastro de reserva, distribuídas entre 41 comarcas judiciais. A realização do processo seletivo será conduzida pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e o edital com o cronograma, critérios e informações para participar está publicado no site www.iel-to.com.br (link Processo Seletivo de Pessoas), a partir desta segunda-feira, 21/06.

As inscrições podem ser realizadas de 22 a 30 de junho. Poderão concorrer às vagas de estágio os estudantes com, no mínimo, 16 anos, devidamente matriculados e frequentes no período e cursos de nível superior descritos no edital, sendo eles: Direito, Comunicação Social – Jornalismo, Publicidade ou Marketing, Ciência da Computação, Administração, Gestão Pública, Administração Pública, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental, Pedagogia, Serviço Social e Geografia.

Inscrição

Para se inscrever, o estudante precisa preencher o Requerimento de Inscrição (Anexo I do Edital) e encaminhar para o e-mail [email protected], junto com os seguintes documentos: Comprovante de Matrícula atualizado e Histórico de Notas completo, conforme especificações do edital. O título do e-mail deve ser: “Processo Seletivo IEL Nº 01/2021 – MPTO”. A seleção será feita com base na análise das notas do histórico acadêmico dos alunos. Não haverá aplicação de provas.

O processo de seleção compreende a análise documental e análise de notas. Há reserva de vagas para candidatos negros ou pardos que devem preencher a auto declaração.

Comarcas/Municípios

Foram disponibilizadas vagas para as comarcas de Almas, Alvorada, Ananás, Araguacema, Araguaçu, Araguaína, Araguatins, Arapoema, Arraias, Augustinópolis, Aurora do Tocantins, Colinas do Tocantins, Colmeia, Cristalândia, Dianópolis, Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goiatins, Guaraí, Gurupi, Itacajá, Itaguatins, Miracema do Tocantins, Miranorte, Natividade, Novo Acordo, Palmas, Palmeirópolis, Paraíso do Tocantins, Paranã, Pedro Afonso, Peixe, Pium, Ponte Alta do Tocantins, Porto Nacional, Taguatinga, Tocantínia, Tocantinópolis, Wanderlândia e Xambioá.