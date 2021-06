por Redação

Na área da saúde, serão realizadas as vacinas contra gripe, contra Covid-19 às pessoas acima de 18 anos com comorbidades e à população em geral a partir de 60 anos; e atualização do cartão de vacinação, entre outras atividades. Os atendimentos serão a partir das 8 horas, no Postinho de Saúde.

A equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realizará a vacinação contra raiva em cães e gatos e também estará com o Castro Móvel para castração de felinos.

Os alunos das séries iniciais da rede municipal residentes no Assentamento receberão kits de livros didáticos.

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Cultura vai realizar o cadastro dos fazedores de cultura da comunidade.

Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente realizará o cadastro de pequenos produtores para receber serviços de preparo de solo e entrega de sementes para a safra 21/22. Também fará um levantamento sobre as principais demandas dos produtores rurais do P. A. Vale Verde, além de orientar sobre venda de produtos para a merenda escolar, autorização para desmatamento e queima controlada.

A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher realizará atualização e inclusão do Cadastro Único. As equipes do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) realizarão orientações sobre oferta de serviços no CRAS; Programa e Benefícios do Governo Federal; Acolhida e Escuta qualificada; e sobre os Atendimentos da Equipe Volante.

A Agência Gurupiense de Desenvolvimento (AGD) e o Viveiro Municipal, devem distribuir mudas de várias espécies de plantas nativas do Cerrado.

Os técnicos da Secretaria de Juventude e Esportes farão o levantamento de áreas esportivas e suas condições, para implementar modalidades e inseri-las no calendário esportivo municipal.

A prefeita Josi Nunes ressalta a importância de levar os serviços da Prefeitura às comunidades rurais. “Nossa missão é fazer uma gestão próxima do cidadão e muitas vezes as pessoas que moram aqui não tem como ir ao centro da cidade resolver alguma questão e por isso levaremos nossos serviços às comunidades mais distantes”, explanou.