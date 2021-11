Além de conhecer a estrutura da instituição, que é referência em educação profissional e tecnologia, milhares de tocantinenses jovens e adultos compareceram às seis unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) no Tocantins (Palmas, Araguaína, Gurupi, Taquaralto, Paraíso e Xambioá), na tarde desta quinta-feira (11/11), para participar da edição 2021 do projeto Mundo SENAI, que nesta edição trouxe em sua programação várias palestras sobre temas diversos, workshops, oficinas e minicursos. Todas as atividades, algumas on-line, oferecidas gratuitamente.

O evento é uma oportunidade para quem busca orientação profissional, quer tirar dúvidas, conhecer os cursos e as carreiras em alta, as tendências e inovações da indústria e se capacitar para o mercado de trabalho. Informações importantes para quem ainda não decidiu que carreira seguir e que são repassadas por profissionais considerados referência em suas áreas de atuação. “Tinha muita curiosidade sobre os carros híbridos e vim aqui conhecer para me aprofundar na área, e também para observar e decidir qual curso fazer ”, conta o estudante Tálisson Gabriel da Silva.

A diretora regional do SENAI, Márcia Rodrigues, destaca que projeto Mundo SENAI é estratégico justamente por despertar nos jovens que estão iniciando ou concluindo o Ensino Médio, ou mesmo naquele trabalhador da indústria que há muito tempo não faz uma requalificação, a necessidade de se capacitar com as evoluções que ocorreram na indústria. “São áreas novas que surgiram e que o mercado precisa de profissionais formados. Então, a estratégia do Mundo SENAI é mostrar essas oportunidades para que os jovens e profissionais que estejam hoje na indústria possam perceber a evolução e se qualificarem”, afirma a diretora.

Vivian Nascimento, que ministrou a palestra Empregabilidade: expectativas e desafios para o pós-pandemia, no Centro de Educação e Tecnologia do SENAI em Palmas, explica que a indústria sofreu um impacto grande na pandemia e várias atividades, principalmente com baixa escolaridade, foram comprometidas e que para a indústria isso é visto como um cenário de crise, mas também de oportunidade. “A partir do momento que essas ocupações de baixa escolaridade deixaram de fazer parte do nosso dia a dia, a demanda por profissionais qualificados nas áreas de tecnologia, automação e indústria 4.0 tem sido mais frequente. Pensando nisso, eu trouxe essa temática para trabalhar na edição 2021 do Mundo SENAI, para que as pessoas que participam do evento tenham essa visão de que o cenário não é só crítico, temos também muitas e boas oportunidade para aqueles que estão preparados”, diz a palestrante.

Por Júnior Veras e Elian Matos Santana