A marca Sebrae subiu duas posições e agora é a sexta mais forte do Brasil no ranking anual da revista IstoÉ Dinheiro. Para elaborar a lista, a consultoria TM20 branding (tm20.com.br) pesquisou 1.700 marcas nacionais entre outubro e dezembro de 2002. O ranking é feito a partir da pesquisa Brand Asset Valuator (BAV), maior e mais tradicional estudo sobre marcas no mundo. Essa conquista, de acordo com especialistas, resulta da relevância do Sebrae enquanto guardião das micro e pequenas empresas.

O estudo mensura a força das marcas e o nível de “share of heart” (conquistar o cliente, em tradução livre), capturando tanto os incentivos de marketing quanto a resposta do consumidor final. A pesquisa considera 48 atributos dentre as dimensões de diferenciação, relevância, estima e familiaridade – como responsabilidade social, originalidade, progresso, dinamismo, confiança, utilidade e valor agregado. Esta conquista, de acordo com especialistas, resulta da relevância do Sebrae enquanto guardião das micro e pequenas empresas.

Hoje, os pequenos negócios representam 99% dos empreendimentos do país, respondendo por quase 30% do Produto Interno Bruto (PIB) e 54% dos empregos formais, além disso, mais de 85 milhões de brasileiros são beneficiados pelos pequenos negócios. Esse contingente é maior que a população de países como França, Reino Unido, África do Sul e Argentina.

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, o reconhecimento conquistado pelo Sebrae é resultado de um intenso trabalho realizado diariamente pelos milhares de colaboradores e colaboradoras da instituição que estão distribuídos por todos os estados brasileiros, oferecendo treinamentos, assistência técnica, consultorias, cursos, entre outros conteúdos, que geram valor agregado para os pequenos negócios. “No ano passado, nós superamos o patamar de 20 milhões de atendimentos realizados, com 11 milhões de empreendedores e potenciais empresários atendidos. Além de ampliar o volume de clientes, tivemos também um avanço de quase 15 pontos na avaliação do nosso atendimento, entre 2020 e 2022. Em uma escala que vai até 100, recebemos 83,8 pontos, o que confirma a qualidade dos serviços oferecidos”, comemora o presidente.

Décio Lima reforça ainda o papel estratégico da comunicação para a instituição. “A nossa missão é sempre trabalhar com foco nos pilares da cultura empreendedora, do ambiente do negócio menos burocrático, permitindo que a gestão do negócio aconteça de forma mais sólida e gere aumento da renda.”