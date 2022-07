por Redação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) convoca todos os candidatos classificados (aprovados dentro do número de vagas) para o cargo de recenseador, do processo seletivo simplificado edital 10/2021, para comparecerem até esta sexta-feira, 15 de julho, das 9 horas às 17 horas, nos endereços que se encontram no link: https://www.ibge.gov.br/ acesso-informacao/ institucional/trabalhe- conosco/32571-2021-10- recenseador-censo-demografico- 2022.html, de acordo com o município escolhido para atuação. No Tocantins, são 1.374 candidatos devem apresentar os documentos.

Nas localidades onde há mais de um endereço listado e não há previsão expressa de escalonamento para a apresentação, o candidato poderá optar por se apresentar em quaisquer dos endereços. Os candidatos que não comparecerem ou não apresentarem a documentação na data e no horário previstos serão eliminados do Processo Seletivo Simplificado Edital 10/2021.

Os candidatos do processo seletivo complementar edital 10/2022 (processo complementar) não deverão comparecer aos locais, pois serão convocados por meio de e-mail e/ou telefone, conforme previsto em edital. Caso tenha havido mudança nos dados cadastrais, favor informar por meio do e-mail: [email protected].

Os candidatos devem se atentar para o treinamento presencial dos recenseadores que será no período de 18 a 22 de julho. No momento da apresentação dos documentos, os servidores do IBGE informarão sobre os locais de treinamento, os quais também estão disponíveis para consulta no site: https://censo2022.ibge.gov.br/ sobre/treinamento/locais-de- treinamento.html.

Os candidatos devem estar munidos dos seguintes documentos (original ou cópia autenticada):

a) documento de identidade;

b) título de Eleitor;

c) certidão de quitação eleitoral;

d) certificado de reservista, alistamento militar constando a dispensa do serviço militar obrigatório ou outro documento hábil para comprovar que o tenha cumprido ou dele tenha sido liberado, se candidato do sexo masculino;

e) comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se possuir;

f) comprovante de residência;

g) comprovante de naturalização (no caso de estrangeiro naturalizado);

h) comprovante de que está amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto do parágrafo 1º, art. 12, da Constituição Federal e do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil através do Decreto nº 3.927/2001 (no caso de português no Brasil);

i) cópia assinada da Declaração de Bens e Rendimentos do ano-base imediatamente anterior apresentada à Secretaria da Receita Federal com o Recibo de Entrega da Declaração, quando for o caso;

j) comprovante de escolaridade (certificado ou histórico escolar acompanhado de declaração do estabelecimento de ensino atestando escolaridade), de acordo com o estabelecido no Anexo II do edital 10/2021;

k) atestado de sanidade física e mental, emitido por médico de qualquer especialidade, há, no máximo, 12 meses anteriores à da data de início do período de inscrição, comprovando capacidade para o exercício das atribuições e as exigências descritas no Anexo II do edital 10/2021;

l) 1 (uma) foto 3×4 recente;

m) comprovante bancário como titular de conta-corrente, caso possua (não permitido conta-salário).

Os candidatos podem desistir da vaga informando por e-mail ou telefone. Neste caso, será convocado o próximo da lista.

Treinamento

O treinamento será realizado no período de 18 a 22 de julho e tem caráter eliminatório e classificatório. Ele contará com duas etapas: autoinstrução e presencial. Na etapa de autoinstrução, o candidato deverá realizar a leitura prévia do Manual do Recenseador, já disponibilizado no endereço eletrônico: https://censo2022.ibge.gov.br/ sobre/treinamento.html.