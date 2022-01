Lokei Locações inovou mais uma vez na expansão dos seus negócios. Administrada pelo empresário Adilson Fonseca, a empresa ampliou seus espaços físicos atendendo a tendência e às novidades do mercado de prestação de equipamentos para agilizar a construção civil com expansão para os segmentos de grupos geradores, carretas e tira entulho para atender a região Sul e Sudeste do Tocantins.

por Wesley Silas

O empresário Adilson Fonseca empreende em Gurupi há mais de 20 anos, onde ele vive com sua família. Com um tino agudo para o empreendedorismo e de olho no potencial logístico de Gurupi, Adilson enxergou a necessidade de facilitar e agilizar os serviços do mercado da construção civil e iniciou em dezembro de 2001 o desafio de oferecer locação de equipamentos como betoneiras, andaimes, compactadores, escoramentos, marteletes, entre outros; dando suporte a um dos segmentos que continua em processo de crescimento e oferece produtos que garante a máxima segurança que as obras exigem.

“O resultado de muito trabalho faz com que a Lokei expandisse para os segmentos da locação de grupos geradores, carretas, mini carregadeiras, tira entulhos e variados equipamentos para construção civil”, avalia Adilson.

Inovação