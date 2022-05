Por Geórgya Laranjeira Correa / Governo do Tocantins

Com a finalidade de amparar a pesquisa científica nas diversas áreas do conhecimento científico, tecnológico e de inovação visando o desenvolvimento econômico e social do Estado, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) tem apoiado diversas ações do segmento, como o Lançamento do Livro Agricultura e Mudanças do Clima no Estado do Tocantins: Vulnerabilidade, Projeções e Desenvolvimento, da Editora da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

A obra possui a colaboração de 35 instituições, contém 438 páginas, 20 capítulos, conta com 53 autores, sendo 12 de pesquisadores da Embrapa e ainda conta com participação de pesquisadores da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) e de vários outros especialistas relacionados ao tema, envolvendo a participação de instituições de ensino e pesquisa brasileiras e portuguesa, os quais colaboraram a fim de enriquecer a qualidade do livro. O material foi organizado pelos pesquisadores: Erich Collicchio (UFT) e Humberto Ribeiro da Rocha (USP).

O material está dividido em quatro partes. Na parte I, aborda o uso da terra, potencialidades e produção agrícola no Estado do Tocantins. Parte II, relata mudanças climáticas e cenários futuros, parte III, explica sobre agricultura e cenários de mudanças do clima no Tocantins: projeções de médio e longo prazo. Já a parte IV, aborda sobre as mudanças do clima: riscos, vulnerabilidades, adaptação, mitigação, ações internacionais e desenvolvimento, destaca os riscos e vulnerabilidades face às mudanças climáticas, o mercado de carbono, tecnologias e sistemas agrícolas sustentáveis e de baixa emissões de carbono.

“O livro é resultado da colaboração de pesquisadores nacionais e internacionais com larga experiência e resultados de pesquisas nas suas respectivas áreas de atuação e conhecimento. O livro alerta a sociedade em geral e tomadores de decisão sobre possibilidade de minimizar alguns efeitos possíveis das mudanças climáticas através do uso das tecnologias que contribui de alguma forma para melhorar as questões ambientais, regionais e global”, explicou o Pós Doutor em Fitotecnia, Erich Collicchio (UFT).

“O tema do livro aborda um problema de sustentabilidade ambiental que envolve quase todas as áreas da atividade humana que tem desdobramentos sociais, culturais, financeiros e de toda ordem. O assunto da obra revela uma importante ferramenta de conhecimento, no sentido de mostrar o preparo para quaisquer adversidades ou transformações das mudanças climáticas a fim de construir um futuro digno às próximas gerações”, detalhou o pesquisador, Engenheiro Civil da Aeronáutica (ITA), e Mestre em Meteorologia (INPE), Humberto Ribeiro da Rocha (USP), um estudioso do clima e da água nos ecossistemas terrestres.

“A Embrapa agradece a participação dos pesquisadores no livro. Estamos desde 1994 com zoneamento agrícola de risco climático onde fazemos o posicionamento das culturas, com relação às épocas e cultivares presentes no mercado frente ao risco de plantio, principalmente no Estado que é fronteira agrícola, por isso é importante saber quais culturais vão sofrer com essas mudanças e quais as que vão sobreviver”, ressaltou o pesquisador da Embrapa Pesca e Aquicultura, Jones Simon, que foi um dos autores do capítulo 07: Possíveis Impactos das Mudanças Climáticas Sobre o Zoneamento Agrícola de Risco Climático da Cultura da Soja no Estado do Tocantins.

Expansão da Agricultura do Tocantins

O professor Doutor em Fitotecnia, Nutrição Mineral de Plantas, que atua na Unitins, Expedito Cardoso, foi um dos autores juntamente com o Doutor em Entomologia da Embrapa Pesca e Aquicultura (Palmas – TO), Daniel Fragoso. Ambos são agrônomos e escreveram o capítulo sobre Expansão da Agricultura no Estado Tocantins no que tange a importância da implantação de polos de fruticultura irrigada, com destaque para o cultivo e produção de abacaxi, melancia e outras espécies de frutas típicas, como açaí babaçu, cupuaçu, bacuri, muruci, taperebá, pupunha, etc.

Os pesquisadores acreditam que essas frutas possuem grande potencial para agroindústrias, no que tange a produção de doces, sorvetes, sucos, geléias e palmito para os mercados do Centro-Sul, mas que ainda são muito pouco exploradas como alternativas de diversificação, o que geraria emprego e renda para os envolvidos.

O livro está disponível gratuitamente na plataforma da Editora da UFT: https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/editora/issue/view/repositorio.uft.edu.brhandle11612842/402

Apoio

O livro contou com o apoio do Banco da Amazônia, por intermédio da aprovação do projeto referente ao Edital de Patrocínios – Edição 2012, na modalidade “Projetos na categoria Cultural” para a Amazônia Legal. Também contou com fomento do Governo do Estado do Tocantins por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt), através do Programa CAPES: PDPG-FAPT (Edital 18/2020) – PPG em Agroenergia – UFT – Termo de Outorga e Concessão de Bolsa n0 01/2021.