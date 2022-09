Por Redação

A busca pela inovação visando o desenvolvimento de tecnologias vem sendo cada vez mais frequente nas propriedades rurais. É preciso ousar para se manter em um mercado competitivo, e quem faz isto de maneira sustentável acaba se destacando. A fazenda Boa Esperança, localizada em Colinas do Tocantins, a cerca de 278 km de Palmas, ganhou notoriedade em caráter estadual quando o proprietário buscou a solução do problema para pessoas que, por questões de saúde, não podem consumir leite e derivados. Desta ideia nasceu a empresa Laticínio Ecológico.

Em conjunto com a Universidade Federal do Tocantins, Câmpus de Araguaína e a Universidade de São Paulo – USP, o empresário rural, João Roberto, promoveu um estudo acentuado em seu rebanho, buscando encontrar animais que possuíssem a proteína Beta Caseína A2A2. Como resultado dos estudos, o proprietário manteve em sua fazenda apenas os animais capazes de produzir um leite com proteínas do leite materno humano, sem nenhuma alteração química, e o melhor, que não causaria alterações adversas após seu consumo. O rastreamento foi feito por meio de pesquisa genética em vacas e touros.

João Roberto destaca que todos os processos realizados em sua propriedade são pautados na sustentabilidade e bem-estar animal.

“Ofertamos produtos com a maior qualidade possível, sem agredir os animais, tratando-os com respeito. Sempre tivemos essa preocupação de estar com estes fatores alinhados, o homem, a natureza e os animais e aos poucos estamos conseguindo. A propriedade tem 30 hectares onde trabalhamos apenas com 19, tendo 11 como reservas legais não comprometidas”, enfatiza.

O produtor pontua ainda que a Fazenda Boa Esperança e a empresa Laticínio Ecológico recebem consultorias Sebraete. “Temos o Sebrae como grande aliado na manutenção da nossa qualidade. Realizamos a inseminação artificial e melhoramento genético do rebanho por meio do programa. Também somos assessorados a fim de manter boas práticas para que os produtos sejam de excelência, e estamos melhorando os resultados, pois agora, com tudo organizado, conseguimos identificar problemas que às vezes são imperceptíveis”, afirma.

Solange Lima, analista técnica do Sebrae, explica que a equipe da Laticínio Ecológico entendeu todo o processo e todos os passos orientados pela consultoria e principalmente a importância das boas práticas a serem obedecidas e respeitada para evitar retrocesso, reduzir desperdício e manter a rotina de trabalho para garantir a segurança do produto fabricado. Assim, a empresa conquistou um selo, logo na primeira auditoria.

“A consultoria ajudou a empresa na obtenção do selo de Serviço de Inspeção Municipal (SIM), permitindo a comercialização de seus produtos dentro do município de Colinas do Tocantins e, quando regulamentado o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e Pequeno Porte do Estado do Tocantins – SUSAF, o empreendimento foi indicado, visto sua organização nos processo, produção e rotinas de equipe e indicadores trabalhados pela consultoria na empresa. Com o SUSAF a Laticínio está se preparando para a comercialização de produtos em todo o Estado do Tocantins. Seguimos atendendo a empresa e acompanhando e contribuindo com seu crescimento dia a dia”, finaliza.

Sebraetec

O Sebraetec é um programa feito especialmente para promover a inovação dos pequenos negócios, por meio da melhoria de seus processos, produtos, serviços ou melhorias em marketing. Dessa forma, o objetivo é oferecer as condições para que as micro e pequenas empresas possam superar barreiras e sejam capazes de crescer tornando-se mais competitivas de maneira sustentável. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)