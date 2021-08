A LATAM abriu 17 vagas para novos colaboradores no aeroporto de Palmas. As oportunidades surgem para sustentar a ampliação da oferta de voos pela companhia, à medida em que avança o processo de vacinação contra a Covid-19.

Até o fim do ano, a companhia, que já retomou 75% da sua oferta doméstica de assentos e encerrará 2021 com mais destinos no País do que antes da pandemia, pretende contratar mil funcionários para reforçar as equipes nos aeroportos brasileiros. Esta é terceira vez que a LATAM anuncia contratações em função do seu processo de retomada. Em maio, divulgou o início de 750 contratações de pilotos e comissários e, em junho, mais 180 profissionais para seu centro de manutenção de aeronaves em São Carlos.

Incentivando a diversidade e inclusão, a seleção para as vagas está aberta para pessoas de múltiplas origens, etnias, gêneros, nacionalidades, culturas, habilidades e pontos de vista, e a LATAM impulsiona que pessoas com deficiência também participem do processo.

Todos os interessados nas oportunidades de emprego devem cadastrar o currículo no Banco de Talentos da LATAM pelo site, até o dia 31 de agosto. Mais informações sobre os requisitos das vagas o candidato encontra no site da companhia.