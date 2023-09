Por Redação

Na solenidade de encerramento da primeira edição da Agrovale, feira agrotecnológica de Lagoa da Confusão o presidente do sindicato rural, Vanderlei Silva, surpreendeu a todos ao anunciar e apresentar o projeto arquitetônico do futuro parque de exposições agropecuárias da cidade.

Na mesma ocasião, o presidente do Sistema FAET/Senar, Paulo Carneiro, também aproveitou para anunciar que conseguiu o apoio do senador Eduardo Gomes, por meio de emenda parlamentar, para viabilizar a construção de cinco tattersais para leilões. E o primeiro deles será em Lagoa da Confusão.

“É o reconhecimento do sistema FAET para essa região que é muito produtiva e que tem potencial também para alavancar a pecuária na região. Além disso os tattersais são uma garantia de renda para os sindicatos”, destacou Paulo Carneiro.

Falando sobre o futuro parque de exposições, Vanderlei Silva, destacou que a obra é um sonho dos produtores do município.

“Queremos sediar a próxima Agrovale no novo parque e lá nosso desejo é abrir espaço pra os órgãos públicos se instalarem, facilitando os serviços ao produtor”, disse o presidente do Sindicato.

No encerramento também estava presente o secretário estadual da Agricultura, Jaime Café. Em nome do Governo do Estado, ele parabenizou todos os parceiros envolvidos na organização do evento. “Me lembro quando iniciamos o sindicato rural aqui na Lagoa e hoje, vendo tudo isso que aconteceu aqui, fico até emocionado. A união do governo e das entidades resultou num evento histórico” afirmou.

Outra parceira da iniciativa, Poliana Cirqueira, informou que a empresa dela, a Inovatec, pretende ser a primeira a ter um estande definitivo no novo parque de exposições.

Modelo Vitorioso

Foram dois dias intensos e históricos para os produtores rurais dos municípios de Lagoa da Confusão e demais cidades do Vale do Araguaia. A inciativa comprovou que o modelo de evento idealizado pelo Sindicato Rural foi vitorioso. Mais de 40 empresas do agro estiverem presentes. Os ciclos de palestras lotaram o auditório da Seagro e mais de 7 mil pessoas passaram pela Agrovale.

“Precisamos de eventos que apostem nos ambientes de negócios, que mostrem novidades tecnológicas e que tenham conteúdo de qualidade para os produtores”, disse Paulo Carneiro.