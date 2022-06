A juventude empreendedora tocantinense agora pode contar com linha de crédito de até R$ 10 mil com baixas taxas de juros. Isso é possível graças ao programa Juventude Empreendedora, que pretende formar mais de 7.400 jovens em todo o Estado. A linha de crédito foi oficializada pelo Governo do Tocantins na manhã desta terça-feira, 28, em evento realizado no Palácio Araguaia.

Conforme o secretário Extraordinário de Participações Sociais e Políticas de Governo, Marcos Milhomens, terá direito à linha de crédito aquele jovem que participou dos cursos de formação em empreendedorismo do Instituto Besouro Tocantins e do Conselho Nacional da Juventude do Governo Federal nos 139 municípios tocantinenses.

“Criamos essa linha de crédito para esses jovens empreenderem no sentido geral da palavra empreender. Criar condições para eles irem para o mercado de trabalho. Os jovens, principalmente os de baixa renda, não têm essas condições. Então o Governo do Tocantins, pensando nisso, criou esse empréstimo que vai até R$ 10 mil”, conferiu o secretário Marcos Milhomens.

O secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Flávio Cabanhas, afirmou que a pasta quer avançar, por meio desse programa e de outros, na qualificação dos jovens e, assim, oferecer melhores condições para o futuro deles.

O que é necessário para ter a linha de crédito

Os empréstimos de até R$ 10 mil, com taxa de 0,48% ao mês e com carência de seis meses, serão ofertados pelo Governo do Tocantins por meio da Agência de Fomento, com suporte da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude e da Secretaria Extraordinária de Participações Sociais e Políticas de Governo.

Para ter acesso ao crédito, é necessário ser jovem de 18 a 29 anos com perfil de empreendedor, além de estar cursando ou possuir certificado pelo programa Juventude Empreendedora, esclareceu a presidente da Agência de Fomento, Denise Rocha.

“O Governo do Tocantins está preocupado com esse jovem e nos fez essa demanda. O recurso já está disponível para 7.400 jovens, que serão acompanhados pelo Instituto Besouro. O empréstimo tem a menor taxa do mercado com carência de seis meses, mais 30 meses para pagar, totalizando 36 para quitar a dívida. Ainda estamos analisando aumentar esse período de carência”, completou.

O que é o Juventude Empreendedora

O programa Juventude Empreendedora vai além do Tocantins. O projeto atende jovens de 17 a 29 anos de oito países em três continentes, que participaram da capacitação em empreendedorismo nas modalidades on-line e presencial.

Em Porto Nacional, mais de 390 jovens já participaram do Programa, como explicou o presidente da Fundação Juventude da cidade, Murilo Ferreira. Lá, o Juventude Empreendedora foi lançado há um ano, incluindo o distrito de Luzimangues.

“Essa população cada vez mais crescente e quem tem dificuldade em empreender, precisa de suporte para empreender. Principalmente, pela falta de linha de crédito específica, que agora será possível com ajuda do Governo do Tocantins”, frisou.

O Juventude Empreendedora é uma realização do Fórum da Juventude da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), do Conselho Nacional da Juventude do Brasil, da Agência Besouro e dos Conselhos Nacionais de Juventude de Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste. No Brasil, mais de 78 mil jovens participaram do programa.

