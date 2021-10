A Justiça Estadual de Gurupi/TO em conjunto com o leiloeiro oficial Danyllo Maia, realizam leilão eletrônico no dia 04 de novembro de 2021, pelo site www.dmleiloesjudiciais.com.br.

Serão leiloados: 03 fazendas, uma em Peixe, e duas em Dueré, com desconto de até cinquenta por cento e possibilidade de parcelamento.

Também será leiloado um terreno com 209,73m² (total 262,50m²), com edificação e galpão na Av. Goiás, 2.269, avaliado em R$ 377.514,00 e lance mínimo de R$ 264.259,80 com parcelamento em até 10x, sendo 25% do valor pago à vista.

Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site do leiloeiro ou então pelo 0800-707-9339.