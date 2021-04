Segundo o jovem Diogo Cunha, ele realizou durante 15 dias um Workshop em São Paulo com a Datamarkts Holding que tem sede no Alphaville em Barueri e conta no seu grupo com 15 empresas em diversos segmentos.

por Redação

Diogo Cunha é presidente do Instituto Social Brasileiro e durante o Workshop ele teve a oportunidade de adquirir conhecimento e conhecer o Lar Dona Mariquinha do Amaral.

“Estive acompanhando de perto os andamentos das empresas e das fábricas no dia a dia adquirindo conhecimentos e abrindo um vasto leque de oportunidades e negócios. Tive a grande oportunidade de visitar e conhecer também de perto O Lar Dona Mariquinha do Amaral instituição não governamental mais antiga do Brasil com 83 anos de fundação e serviços prestados à população”, disse.

Segundo Cunha, ele retorna ao Tocantins para colocar em prática as parcerias “fechadas” voltadas ações sociais e a construção de 10 creches em 10 Cidades do Estado, por meio do Instituto Social do qual ele é presidente.

“Entre outras novidades está à montagem de 60 lojas em 10 Cidades nos segmentos de cosméticos, produtos de limpeza, pet e embalagens. Todas de fabricações próprias do grupo empresarial, gerando aproximadamente 500 empregos diretos e uma distribuidora em Palmas que atenderá todas as lojas”, explica.

Outra novidade anunciada pelo empreendedor será a abertura de agências bancárias e um banco digital.

“Acreditamos que em breve iremos montar entre 30 a 50 agências bancarias presenciais de um Banco Digital, faltando pequenos detalhes para o fechamento do negócio. Agradeço ao presidente da Datamarkts Holding Rogerio Berti, seus irmão Berti e todos os sócios e funcionários do grupo pelo carinho em que fui recebido em todos os departamentos das empresas que passei, gerando grande experiência e negócios fechados”, anunciou.