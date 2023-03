Por Wesley Silas

Em encontro tranquilo na presidência da Cooperfrigu, as três lideranças mostraram que estão “afinadas” na colaboração mútua em defesa de projetos sustentáveis de gestão pública, socioambiental e econômico para Gurupi e Região sul – voltados para criação de medidas que estimulem o crescimento da economia e a geração de empregos.

Na ocasião, Oswaldo Stival presenteou a prefeita Josi com publicações de “Estudo das Principais Cadeias Produtivas do Estado do Tocantins” que mostra as potencialidades da produção agrícola com informações das cadeias produtivas do arroz, carne bovina, piscicultura, Silvicultura, soja e milho, avicultura, lácteos e suinocultura.