por Wesley Silas

A convite de empresários do Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG), a prefeita de Gurupi, Josi Nunes participou na indústria de Arroz Jalapão de um jantar noite desta segunda-feira, 18, para debater a regulamentação de áreas e antecipou que a Prefeitura irá anunciar a criação de um novo parque, tendo em vista que o PAIG, criado por seu pai, Jacinto Nunes, não dispõe de espaço para novos empreendimentos.

“É um encontro com a finalidade de fazer tudo dentro da lei. Aqui não tem subterfúgios, não tem arrodeio e é direto com a gestão e os empresários”, disse o empresário Araújo que atua no ramo de beneficiamento e distribuição de Arroz.

Durante o encontro com os empresários, a prefeita faltou da importância do Parque Agroindustrial criado pelo seu pai há mais de 30 anos e em breve ela irá anunciar a criação do PAIG II.