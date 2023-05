Por Redação

O diretor de Administração e Finanças do Sebrae Tocantins, Jarbas Luís Meurer foi eleito como diretor-financeiro da Associação Brasileira dos Sebraes Estaduais (Abase). A nova diretoria assumirá os cargos no dia 1° de junho de 2023. As eleições, que teve o registro de chapa única, ocorreram no início desta semana, em Florianópolis (SC).

Como presidente da Abase foi eleito Anacleto Ângelo Ortigara, diretor de administração e finanças do Sebrae/SC e à vice-presidência, Vinicius Lages, diretor superintendente do Sebrae/AL. A diretoria técnica da entidade está com a superintendente do Sebrae/DF, Rose Rainha, e para o cargo de diretor de relações institucionais, Rubens da Costa Magno Júnior, superintendente do Sebrae/PA.

A diretoria priorizará na gestão pautas como sustentabilidade, inovação, empreendedorismo feminino e inclusão social.