Por Redação

A eleição foi realizada em 22 de setembro, com a recondução, por unanimidade dos votos apurados, de José Roberto Tadros para liderar o Sistema CNC-Sesc-Senac.

Itelvino Pisoni esteve presente na diplomação que ocorreu em solenidade realizada na reunião de novembro do comando da entidade, no Windsor Marapendi, Rio de Janeiro. Sua esposa Jurema Pisoni também prestigiou a solenidade. No local, ocorreu ainda entre os dias 16 e 18 de novembro, o Conecta22, encontro voltado para a integração das áreas executivas e de comunicação das entidades do Sistema Comércio.

O primeiro mandato de Tadros à frente da CNC foi marcado por ações voltadas para a modernização administrativa da Confederação, com mais visibilidade para o trabalho da entidade na defesa dos empresários do setor terciário e a ampliação da atuação do Sesc e do Senac em benefício da população e do desenvolvimento do País. O presidente da CNC anunciou que seguirá trabalhando, junto com a Diretoria eleita, para que o Sistema Comércio siga cada vez mais forte e unido nos próximos quatro anos.

Para o presidente do Sistema Fecomércio Tocantins e diretor da CNC, Itelvino Pisoni, o Tocantins teve destaque importante durante a gestão conduzida por José Roberto Tadros.

“Nos últimos anos fomos agraciados com diversas iniciativas da CNC que contribuíram ativamente com o comércio de bens, serviços e turismo de nosso estado. Além do apoio da instituição na representação junto aos órgãos nacionais, a CNC possibilitou a construção de nossa primeira sede própria, além da elaboração e execução de diversas ações voltadas ao dia a dia das empresas”, ressaltou.

Confira aqui a diretoria completa: https://bit.ly/3Ev9rAL

(com colaboração da Ascom CNC)