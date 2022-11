Por Redação

O ISAC – Instituto Saúde e Cidadania está com processos seletivos abertos para a contratação e o cadastro de reserva de profissionais de saúde nas cidades de Araguaína, no Tocantins, e Águas Lindas, em Goiás.

As seleções ocorrerão em três etapas: inscrição, análise curricular e entrevista. Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem preencher requisitos definidos nos editais. As inscrições devem ser feitas pelo portal vagas.isac.org.br.

UPA Mansões Odisséia

Na UPA – Unidade de Pronto Atendimento Mansões Odisséia, em Águas Lindas de Goiás, a seleção é para os cargos de auxiliar de Farmácia, auxiliar de higienização e limpeza, e maqueiro. As inscrições podem ser feitas até o próximo domingo, 06/11.

Os salários são de R $1.212,00. As etapas do processo seletivo, os requisitos e as atribuições dos cargos estão detalhados no Edital nº 008/2022 – UPA Mansões Odisséia. O documento está disponível no Portal de Vagas do ISAC.

UPA Anatólio Carneiro

Já na UPA Anatólio Carneiro, em Araguaína, o processo seletivo é para o cargo de assistente administrativo com atuação na área de prestação de contas. Os interessados têm até o próximo domingo, 06/11, para realizarem a inscrição.

O salário é de R $1.688,35 para uma carga horária de 44 horas semanais. Os detalhes do processo seletivo estão disponíveis no Edital nº 006/2022 – UPA Anatólio Carneiro. O documento está no Portal de Vagas do ISAC.

HMA, AME e PAI

Os interessados nos cargos de assistente administrativo, auxiliar de copa e cozinha, bem como auxiliar de Farmácia têm até a quarta-feira, 09/11, para realizarem a inscrição por meio do portal vagas.isac.org.br. As vagas são para atuação no HMA – Hospital Municipal de Araguaína, AME – Ambulatório Municipal Especializado e no PAI – Pronto Atendimento.

Os salários são de R $1.212,00. Mais informações sobre a seleção podem ser encontradas no Portal de Vagas do ISAC, no Edital nº 007/2022 – HMA/PAI/AME.

Também foi prorrogada até o domingo, 06/11, a inscrição da seleção para contratação e cadastro de reserva para os cargos de nutricionista e técnico de Laboratório para atuação no HMA, PAI e AME.

Pessoas com deficiência

Profissionais com deficiência podem participar das seleções desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência. Caso precise de condição especial para participar do processo seletivo, o candidato precisa informar através do e-mail para: [email protected] genesisgenteegestao.com .