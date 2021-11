O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, recebeu nessa segunda-feira, 29, o sócio-proprietário do grupo Focus-KMT, empresa de investimentos, Bruno Cabral. A visita teve como objetivo a busca pelo apoio do Governo para a instalação de três usinas no Tocantins.

O empresário Bruno Cabral explicou ao governador Wanderlei Barbosa que pretende instalar usinas nos municípios de Palmeirante, Gurupi e Crixás, e fez questão de destacar a receptividade que teve por parte da Gestão Estadual.

“Temos a intenção de instalar usinas de energia solar em três municípios aqui no Tocantins. No município de Palmeirante, o projeto está em fase final e a previsão é gerar em média 500 novos empregos. Temos estudado também sobre a instalação em Crixás e Gurupi. Em nome do grupo, agradeço o Governador do Tocantins pela disposição em ouvir e de se mostrar interessado no empreendimento no Estado”, frisou.

A deputada estadual Amália Santana classificou a reunião como uma importante pauta para o momento. “É uma pauta importante para o momento que estamos vivendo, com empresários que estão querendo investir no Tocantins com energia solar na região de Palmeirante, Crixás e Gurupi, será um investimento alto que vai gerar muitos empregos. Estamos trabalhando em parceria com o Governo do Tocantins pedindo apoio aos empresários que estão com toda disposição de investir com um projeto muito bem feito e dentro da legalidade. Estamos muito satisfeitos e esperançosos”, destacou.

O governador Wanderlei Barbosa destacou a importância de dialogar com todos os setores interessados em investir no Tocantins e ressaltou a importância da instalação das usinas no Estado. “Vejo o empreendimento como importante redução dos custos e no impacto ambiental, este é o primeiro projeto do grupo Focus-KMT no Tocantins, um marco que diversifica ainda mais a atuação da companhia no país e de maneira completamente alinhada ao nosso propósito de oferecer mais energia e de maneira mais limpa, afirmou.

Wanderlei Barbosa reforçou também a importância do Estado dar celeridade na liberação das licenças ambientais necessárias para a implantação de novos empreendimentos no Tocantins.

Participaram da reunião a deputada estadual, Amália Santana; o presidente do Instituto Natureza do Tocantins, Renato Jayme; a secretária de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Miyuki Hyashida; e a equipe técnica do Governo.