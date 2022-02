Por Redação

A Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins (Aproest) comemorou o anúncio da instalação de mais uma instituição financeira em Lagoa da Confusão, desta vez uma agência do Banco da Amazônia (Basa). O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira, 17, pelo presidente da instituição, Valdecir José de Souza Tose, durante reunião com o governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, para assinatura de um Protocolo de Intenções que prevê um aporte financeiro de R$ 2,2 bilhões para financiamentos de atividades de todos os setores econômicos do Estado. A expectativa do Banco é que a agência em Lagoa da Confusão seja aberta no segundo semestre deste ano.

“O município de Lagoa da Confusão está inserido no rol dos maiores geradores de riquezas provenientes do agronegócio. É mais fomento, oportunidades de negócios e desenvolvimento para a região de Lagoa da Confusão, nossa capital da agricultura irrigada”, destacou o superintendente executivo da Aproest, Wagno Milhomem, infomando que Sicoob e Sicredi também vão instalar unidades no município.

“Analisando todos os requisitos que fazem do município um dos maiores produtores de riqueza do País resolvemos abrir a nossa agência em Lagoa da Confusão, já no segundo semestre deste ano, para atender todos os produtores e empresários”, assegurou presidente da instituição Valdecir, destacando que a atuação do Basa consiste em fomentar o desenvolvimento econômico sustentável da Região Norte através da aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e outras linhas de crédito voltadas para atender as atividades produtivas de baixo impacto ambiental.

O superintendente do Basa no Tocantins, Marivaldo Melo, ressaltou que o Banco conta com muitos clientes de Lagoa da Confusão, mas com a implantação da agência na cidade será implantado um novo modelo de atendimento, denominado Basa Negócio, o que vai permitir ampliar ainda mais os investimentos na região. “Esse novo modelo vai permitir um atendimento mais ágil aos grandes e pequenos agricultores”, explicou.

Além do presidente do Basa, também participaram representantes classistas do setor produtivo, deputados estaduais e secretários de Estado.

Referência

O governador Wanderlei Barbosa destacou a parceria do Tocantins com o Basa e a importância das linhas de crédito da instituição no processo de desenvolvimento do Estado. O Chefe do Executivo fez referência ao papel que o Basa desempenha para o desenvolvimento do agronegócio, com a oferta de linhas de créditos.

“O Basa é uma referência para o nosso setor produtivo e essa agência em Lagoa da Confusão chega em boa hora para atender o setor daquela região, que se destaca no Brasil como produtora de grãos. No que depender do Governo, vamos estar juntos com o Basa, para que o crédito que está sendo disponibilizado seja, o mais rápido possível, aplicado em projetos e ações de desenvolvimento para gerar riquezas, empregos e renda para a nossa população”, ressaltou. (Com informações da Secom)