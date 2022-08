A VLI – companhia de soluções logísticas que integra ferrovias, portos e terminais – fará em agosto os primeiros testes operacionais do polo de fertilizantes no Terminal Integrador de Palmeirante, no Tocantins. A implantação da estrutura começou no segundo semestre de 2021 e tem como parceira a Companhia Operadora Portuária do Itaqui (Copi), que é responsável pela construção e operações no terminal. O polo de fertilizantes é de relevância estratégica na movimentação de cargas no chamado Arco Norte do país, considerado a nova fronteira agrícola nacional.

A estrutura, que já se encontra em estágio avançado com cerca de 70% das obras concluídas, conta com uma pera ferroviária, vias férreas, moega de descarga e armazenagem com capacidade para 60 mil toneladas. O transporte de fertilizantes do Porto de São Luís (MA) a Palmeirante (TO) abastecerá o Tocantins, a região nordeste do Mato Grosso, Pará e Piauí.

Segundo o gerente-geral Comercial De Agroindústria e Líquidos da VLI, Gabriel Fonseca, o projeto traz diversos benefícios ao estado. “O novo corredor de fertilizantes possui a capacidade de abastecer uma região altamente produtiva, além de ser uma semente para o desenvolvimento de um polo industrial”, destaca.

