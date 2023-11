Infestação da mosca-dos-chifres é desafio para a pecuária tocantinense

Por Redação

A mosca-dos-chifres (Haematobia irritans) causa prejuízos animais de cerca de US$ 3 bilhões à produção de carne e leite brasileira. Inseto hematófago que se alimenta do sangue do gado por meio de picadas – até 40 em um dia por mosca –, a mosca-dos-chifres incomoda muito os bovinos. Para que as infestações sejam controladas, o pecuarista deve utilizar soluções modernas de sanidade, visando otimizar sua rentabilidade. “É exatamente por isso que a Vetoquinol foi ao Tocantins com a Jornada Fiprotag® 210”, explica Leonardo Júnior, coordenador do projeto na região.

A Jornada Fiprotag® 210 divulga a importância do controle das infestações da mosca-dos-chifres para o aumento da rentabilidade, protegendo o lucro do produtor. “O investimento em sanidade animal representa pouco em relação aos custos totais de produção das fazendas, mas tem grande impacto na lucratividade. Sabendo disso, a Vetoquinol está levando informação de qualidade aos pecuaristas, divulgando soluções eficazes contra a praga”, explica Júnior.

O projeto idealizado pela Vetoquinol espalha informação técnica aos pecuaristas do Tocantins sobre como o brinco mosquicida Fiprotag, composto pelos princípios ativos diazinon e fipronil, são eficazes contra a mosca-dos-chifres. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) promoveu estudo a campo – com o brinco mosquicida desenvolvido pela Vetoquinol –, que comprovou a proteção de até 210 dias contra a mosca, além de zerar a infestação nos bovinos em 30 minutos após a aplicação.

Com eventos já realizados e outros se aproximando, Leonardo Júnior entende que o projeto está surtindo o efeito desejado. “A Jornada Fiprotag® 210 já é um sucesso. Estamos disseminando informações importantíssimas sobre o controle da mosca-dos-chifres e seu impacto na pecuária. Estamos com ótima expectativa para os próximos eventos, onde mostraremos o quanto essa tecnologia colabora com a produtividade da pecuária”, completa.

A Jornada Fiprotag® 210 é promovida pela Vetoquinol e passa pelas cinco regiões do país, levando informação de qualidade sobre o combate à mosca-dos-chifres. Com projeção para mapear 2 milhões de cabeças de gado, de aproximadamente 1.500 pecuaristas, em mais de 60 eventos, a iniciativa visita 16 estados no Brasil. O coordenador da Vetoquinol destaca que “os três estados foram selecionados para receber o projeto porque possuem, juntos, mais de 44 milhões de bovinos”.

Sobre a Vetoquinol Saúde Animal

A Vetoquinol Saúde Animal está entre as 10 maiores indústrias de saúde animal do mundo, com presença na União Europeia, Américas e região Ásia-Pacífico. Em 2022, o faturamento global foi de € 540 milhões. Com expertise global conquistada ao longo de 90 anos de atuação, a empresa também cresce no Brasil, onde expande suas atividades desde 2011. Grupo independente, a Vetoquinol projeta, desenvolve e comercializa medicamentos veterinários e suplementos destinados à produção animal (bovinos e suínos), animais de companhia (cães e gatos) e equinos. Desde sua fundação, em 1933, na França, combina inovação com diversificação geográfica.

O crescimento do grupo é impulsionado pelo reforço do seu portfólio de soluções associado a aquisições em mercados de alto potencial de crescimento, como a brasileira Clarion Biociências, incorporada em 2019.

No Brasil, a Vetoquinol tem sede administrativa em São Paulo (SP) e planta fabril em Aparecida de Goiânia (GO), atendendo todo o território nacional. Em termos globais, gera mais de 2,5 mil empregos.