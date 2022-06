Por Redação

Os 5 projetos e ações inovadoras implementados por indústrias tocantinenses com as melhores avaliações da banca examinadora do Prêmio FIETO de Inovação serão reconhecidos em cerimônia na noite da próxima quinta-feira, 09/06, em Palmas. Esta é a 4ª edição realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins que comemora 30 anos em 2022 trazendo a memória da instituição para a noite de premiação voltada a representantes das 35 empresas inscritas.

A avaliação das inovações acontece nesta quarta-feira, 08/06, por meio da descrição e evidências (texto, vídeos, fotos, etc) das ações enviadas pelas empresas participantes durante o período de inscrições findado em 03 de junho. O objetivo do Prêmio FIETO de Inovação é valorizar e incentivar a cultura da inovação nas empresas. A banca examinadora reúne representantes da academia, instituições do Sistema S e poder público, conforme regulamento da premiação publicado no site da Federação.

Prêmios para o 5 primeiros colocados

1º lugar: Macbook Pro

2º lugar: Macbook Air

3º lugar: Ipad Pro

4º lugar: Ipad Air

5º lugar: Ipad mini

Vencedores – Edição 2021

1º Lugar – Tobasa Bioindústria – Tocantinópolis

2º Lugar – BRK Ambiental / Saneatins – Palmas

3º Lugar – RAD Informática – Araguaína

4º Lugar – Rio Construção – Palmas

5º Lugar – Itafós Arraias – Arraias

Conheça as indústrias que concorrem ao Prêmio – 2022:

Pães VitóriaDu Art Móveis Planejados e PersonalizadosCake ZeroModeran MulherKombutins lenzCerealista Grão de OuroFoster InvestimentosNovelli Móveis PersonalizadosBem EstarSistema QuantumHarufo CaféNatureza Dourada Artes do TocantinsCerâmica ProgressoInjetec Peças e ServiçosHidrosolver EngenhariaTeumercadoQuatro VentosCoceno Construtora Centro NorteRad InformáticaNeogypGráfica ToledoEcó AçuMarmoraria WenafraCIM EngenhariaBrk Ambiental / SaneatinsItafos ArraiasNwsys SoluçõesGrupo da FamíliaCasa de Bolos PalmasAR Inovações tecnológicasAndradãoCarne de Jaca PalmasSimemapRio ConstruçãoCocobeach