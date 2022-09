por Redação

Comemorado no dia 23 de setembro, o Dia do Sorvete se dá um dia após o início da primavera, época em que a temperatura começa a se elevar e as pessoas veem no produto, uma oportunidade de refrescância em forma de sabor. No Tocantins, a primeira indústria do segmento foi aberta em 1989 e hoje o estado conta com cerca de 38 fábricas, distribuídas em Palmas (09), Araguaína (08), Paraíso (06) e Gurupi (04). Todos os empreendimentos catalogados se classificam como micro e pequenas empresas.

Catiane Munaretto é proprietária da gelateria Andrea Vogt, em Palmas, onde comercializa e fabrica gelatos, açaí e picolés há quase três anos. “No início da gestão do comércio procuramos o Sebrae e fomos muito bem assessorados, traçamos projetos, buscamos soluções e novas ideias e isso nos ajudou na evolução da gelateria. Hoje seguimos com os pés no chão, mas estamos consolidados, firmes e seguros”, detalha.

O analista técnico do Sebrae, Francisco Ramos, explica que além das fábricas, os produtos são vendidos pelo comércio e por vendedores ambulantes. “Moramos em um estado que o clima é totalmente favorável para o consumo de iguarias geladas. Os pequenos negócios devem tentar se destacar em um ambiente competitivo por meio da inovação, preparar uma apresentação de produto diferenciada, isso vale tanto para o conteúdo quanto para a embalagem. E o Sebrae oferece oficinas e consultorias tecnológicas voltadas para esta questão”, frisa.

“Os dados destacam o crescimento nos serviços, e isso significa o aumento no consumo, o que traz novas oportunidades para quem deseja investir na área. O Sebrae pode ajudar este empresário desde o plano de negócio, o qual deve ser pensado de forma estratégica, pois é necessário estudar o público que ele deseja atingir para ter sucesso nas vendas até na orientação para crédito”, finaliza o analista. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)