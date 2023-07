Por Redação

Já estão definidas as 12 startups finalistas do mercado internacional e as 24 do mercado doméstico do Desafio Sebrae Like a Boss 2023. A competição promovida pelo Sebrae, em parceria com o Instituto Inova+, tem como objetivo principal impulsionar o crescimento de empreendedores, tanto em âmbito nacional quanto internacional. A próxima etapa do desafio será no Startup Summit, que ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2023, no Centro de Convenções de Florianópolis (Centrosul).

As startups selecionadas se destacaram ao apresentar ideias inovadoras e soluções promissoras durante as seletivas estaduais e temáticas na fase de votação realizada por um júri especializado. No Startup Summit, as startups finalistas terão a chance de apresentar suas ideias em um palco de destaque, diante de uma audiência ampla e influente, consolidando assim sua posição no cenário empreendedor.

O Desafio Sebrae Like a Boss 2023 oferece uma plataforma única para empreendedores demonstrarem seus talentos, aprimorarem suas habilidades e expandirem suas redes de contatos. Além disso, os vencedores da categoria internacional terão a oportunidade de participar de competições internacionais – como a Copa do Mundo de Empreendedorismo e o Get in the Ring, a depender da sua colocação – proporcionando uma visibilidade ainda maior para suas empresas. “O Like a Boss está consolidando sua posição como um momento imperdível para empreendedores que buscam impulsionar seus negócios e conquistar o cenário nacional e internacional de startups. A competição se mostra uma vitrine de oportunidades, impulsionando a inovação e o crescimento empreendedor em todo o país”, assegura o analista de Inovação do Sebrae Dario Joffily.

Conheça abaixo todas as startups selecionadas por categoria:

Mercado doméstico:

Açaímaps (AP)

Agroreceita (SP)

Amitis (AL)

BioUs (GO)

Confi Software (PR)

Converta LTDA (ES)

EKOA EDUCAÇÃO (BA)

Escrita com Ciência (DF)

Global Envios (PR)

INMETA (SC)

Lucro Rural (MT)

Malu Market (PE)

Navegam (AM)

Ocalev (PA)

Olá Doutor (RS)

OrçaAqui (BA)

Persora Tecnologia Ltda (ES)

Polifrete (MG)

Purisane Soluções Ambientais (AM)

SocialMe (RR)

TecTeca (MA)

TRIBUTEI – INTELIGENCIA FISCAL (SP)

ValidaPix (PA)

Zeta venom Farmaceutica LTDA (RR)

Mercado Internacional:

Actiz (ES)

AlterVision (RS)

Amaztrace (AP)

Bio 6 (TO)

FREELAS Conecta (RN)

Ikigai Psicultura (TO)

KANTTUM TECNOLOGIA EM EDUCACAO S.A. (MG)

Labbit Space (AL)

LOVEL (CE)

Plataforma Personal Digital (PB)

Polimex Desenvolvimento Tecnológico LTDA (RJ)

Zero Esgoto (ES)

Sobre o Desafio Like a Boss (SLAB)

A iniciativa já atendeu, ao longo de quatro anos de existência, mais de 4 mil startups, nos mais diversos níveis de maturidade. O Desafio Like a Boss compreende, além da competição com premiações, uma série de ações voltadas para o estímulo às startups em contextos de atuação nacionais e internacionais. Ao longo do seu histórico, já foram realizados mentorias, capacitações, consultorias, missões e outras atividades buscando o desenvolvimento das empresas para melhor atuação no mercado dentro e fora do país. Essas etapas estaduais funcionam como seletivas em todo o país, definindo startups do Brasil para se apresentarem para uma banca avaliadora composta por investidores, aceleradoras, grandes empresas, entre outros players do ecossistema de inovação.