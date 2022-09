Share on Twitter

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) publicou no dia 23 o Pregão Eletrônico Nº 00035/2022 que visa a contratação de empresa especializada para fornecimento de lanches mediante concessão administrativa de uso de bem público na unidade de Gurupi.

As propostas já podem ser enviadas via site www.comprasgovernamentais.gov.br e a licitação acontecerá dia 17 de outubro às 9h, pelo mesmo endereço. O vencedor do certame irá atuar na Lanchonete da unidade.

Clique aqui e acesse o Edital