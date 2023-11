IEL divulga mais de 60 vagas de estágio remunerado em três municípios do Tocantins

Por Redação

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) Tocantins está ofertando mais de 60 vagas de estágio em diferentes áreas para estudantes de nível médio, técnico e superior. As oportunidades estão disponíveis em empresas parceiras do IEL, localizadas em diversas cidades do estado, entre elas são Palmas, Araguaína e Gurupi.

As vagas disponíveis contemplam diferentes áreas de atuação, como Comunicação Social, Administração, Contabilidade, Informática, Recursos Humanos, entre outras. Os requisitos para participação variam de acordo com cada vaga, mas em geral, os candidatos devem estar cursando o ensino técnico ou superior na área correspondente à vaga e possuir disponibilidade para estagiar em horário comercial. As bolsas de estágio disponíveis hoje variam entre R$ 550,00 a R$ 1320,00, todas contempladas com auxílio transporte.

Os estagiários contarão com acompanhamento e supervisão de profissionais da área que irão auxiliá-los no desenvolvimento de suas atividades e no aprimoramento de suas habilidades técnicas e comportamentais. Terão também a oportunidade de desenvolver suas habilidades profissionais e colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, além de receber uma bolsa-auxílio mais auxílio-transporte.

Os requisitos para concorrer às vagas de estágio do IEL Tocantins variam de acordo com cada oportunidade, mas geralmente exigem que o estudante esteja regularmente matriculado em uma instituição de ensino conveniada ao IEL e que possua disponibilidade para estagiar por um período máximo de até dois anos.

Para se candidatar às vagas, os interessados devem possuir cadastro no site do Sistema Nacional de Estágio (SNE) e manter os dados pessoais, escolares, conhecimentos gerais e currículos atualizados, acessar o portal do IEL ou entrar em contato pelos canais de atendimento disponíveis. Após o cadastro, é possível visualizar as vagas disponíveis e se candidatar às que estiverem de acordo com o perfil do candidato.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones do IEL (63) 3229-5737 em Palmas.

O estágio é uma excelente oportunidade para os estudantes colocarem em prática o que aprenderam em sala de aula, desenvolverem novas habilidades e adquirirem experiência profissional, o que pode ser fundamental para a inserção no mercado de trabalho após a conclusão do curso. Portanto, se você é estudante e está em busca de uma oportunidade de estágio, não deixe de conferir as vagas disponíveis a seguir:

PALMAS

Letras, Pedagogia

Administração

Gestão Pública

Ciências Contábeis

Ciências Contábeis

Jornalismo, Publicidade e Propaganda

Marketing, Marketing digital

Educação Física – Bacharelado

Administração, Ciências Econômicas

Administração

Administração

Administração, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda

Marketing

Administração

Técnico em Administração

Administração

Gestão Pública

Ciências Contábeis

Recursos Humanos, Gestão Pública

Administração

Administração

Administração, Ciências Contábeis

Educação Física – Bacharelado

Administração, Ciências Contábeis

Administração, Ciências Contábeis

Ensino Médio

Administração

Logística

Administração

Logística

Pedagogia

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas

Gestão Pública

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas

Técnico em Administração

Gestão Comercial

Administração

Gestão Pública

Jornalismo

Pedagogia

Administração

Gestão Pública

Direito

Direito

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Software

Gestão Pública

Técnico em Administração

GURUPI

Jornalismo

Educação Física – Bacharelado

Administração

Direito

Ciências Contábeis

Ciências Contábeis

Administração, Ciências Contábeis

Técnico em Administração

ARAGUAÍNA

Educação Física – Bacharelado

Letras, Pedagogia

Administração, Letras, Pedagogia

Técnico em Administração

