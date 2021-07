Por Redação

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulga nesta quinta-feira, 29/07, 27 vagas de estágio remunerado para alunos de Ensino Médio, Técnico e Superior distribuídas nos municípios de Palmas, Araguaína, Gurupi, Colméia e Formoso do Araguaia. As oportunidades são para estudantes que estão em busca de conhecimento prático em sua área de estudo dentro do mercado de trabalho.

Acadêmicos dos cursos de Administração (5), Administração ou Ciências Contábeis (2), Administração ou Direito (3), Direito (4), Ciências Contábeis (3), Marketing (1), Ciência da Computação ou Sistemas de Informação (1), Engenharia Civil (1), Técnico em Automação Industrial (1) e Ensino Médio (6) podem concorrer às vagas, desde que estejam devidamente matriculados e atendam aos requisitos exigidos pela empresa demandante. São requisitos das vagas, por exemplo, ter disponibilidade no horário detalhado e experiência com o uso de ferramentas básicas da área pretendida.

Os interessados devem ter cadastro no Sistema Nacional de Estágio (SNE) e manter os dados pessoais, escolares, conhecimentos gerais e currículos atualizados. Além do conhecimento e experiência proporcionada pelo estágio, há benefícios como bolsa e auxílio-transporte.

O mural de estágio, disponível no portal do IEL, é atualizado diariamente. Mais informações sobre as vagas também ser obtidas por meio do telefone do IEL (63) 3229-5730 (Fixo e WhatsApp).

Confira as oportunidades:

PALMAS

Administração ou Ciências Contábeis (1)

Administração (1)

Administração (1)

Administração (1)

Ensino Médio (1)

Direito (1)

Direito (1)

Direito (1)

Direito (1)

Ciências Contábeis (1)

Ciências Contábeis (1)

Ciências Econômicas (1)

Ciência da Computação ou Sistemas de Informação (1)

Marketing (1)

Engenharia Civil (1)

Técnico em Automação Industrial (1)

ARAGUAÍNA

Administração ou Ciências Contábeis (1)

GURUPI

Administração (1)

Ensino Médio (4)

Ensino Médio (1)

COLMEIA – TO

Administração (1)

FORMOSO DO ARAGUAIA – TO

Administração ou Direito (3)