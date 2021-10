por Redação

É essencial a participação das organizações para as Pesquisas Estruturais, pois são estatísticas importantes para empresários de todos os portes, que lhes permitem conhecer a sua conjuntura de mercado, o desempenho da sua área de atuação além de informações econômicas do Estado do Tocantins e a participação das atividades no PIB, que é o principal indicador econômico do país. Por isso, é crucial que as participantes forneçam informações fidedignas.

Com o isolamento social, os dados estão sendo coletados através de um questionário eletrônico que é enviado aos informantes, podendo ser respondido por e-mail ou telefone. Porém, os pesquisadores do IBGE estão enfrentando dificuldades por não conseguirem contato com os responsáveis pelas empresas e coleta das informações junto aos escritórios de contabilidade. No Tocantins, o Instituto espera coletar informações de 2.090 empresas, sendo que a maioria delas (1.672) estão em Palmas.

Pedido de apoio

“Pedimos apoio dos escritórios de contabilidade do Estado do Tocantins que responda aos questionários do IBGE ou forneça as informações. A participação do representante financeiro das empresas selecionadas é primordial visto que o questionário das Pesquisas Estruturais remete a informações econômica das empresas referente ao ano de 2020”, informou. O IBGE realizou uma parceria com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pedimos também a colaboração do Conselho Regional de Contabilidade (CRC ) do Tocantins para conseguimos coletar as informações necessárias.

Pesquisas Estruturais

A Pesquisa Industrial Anual – Empresa (PIA-Empresa), a Pesquisa Industrial Anual – Produto (PIA-Produto), a Pesquisa Anual da Indústria da Construção (Paic), a Pesquisa Anual de Comércio (PAC) e a Pesquisa Anual de Serviços (PAS) fazem parte do Programa Anual das Pesquisas Estruturais por Empresa do IBGE e tem como objetivo descrever as características estruturais básicas do segmento empresarial, industrial, construção civil, comércio e serviços no País e suas transformações no tempo.