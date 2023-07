Por Redação

O IBGE permanece com inscrições abertas até a próxima quarta-feira (19) em dois processos seletivos. São oferecidas vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). Para APM, é necessário ensino médio completo, e para SCQ, além do médio completo, requer Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo categoria B.

Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência. No Tocantins, serão 125 vagas para APM e 15 vagas para SCQ, totalizando uma oferta de 140.

Quantitativo de vagas APM

Araguaína – 14

Araguatins – 7

Colinas do Tocantins – 10

Dianópolis – 7

Gurupi – 14

Palmas – 50

Paraíso do Tocantins – 9

Porto Nacional – 7

Tocantinópolis – 7

Quantitativo de vagas SCQ

Araguaína – 2

Araguatins – 1

Colinas do Tocantins – 2

Gurupi – 1

Palmas – 6

Paraíso do Tocantins – 2

Tocantinópolis – 1

As inscrições podem ser feitas pela internet e estarão abertas até às 23h (horário de Brasília) do dia 19 de julho (incluindo sábado, domingo e feriados). O link para as inscrições é o do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), empresa organizadora da seleção. A taxa de inscrição será de R$ 42,20 para ambos os cargos.

Remuneração e auxílios alimentação, transporte e saúde

A remuneração é de R$ 1.387,50 para APM e R$ 3.100,00 para SCQ, além de benefícios como auxílio-alimentação (de R$ 658,00), auxílio-transporte e auxílio-saúde. Nos dois casos, a previsão de duração do contrato é de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos, conforme inciso II do parágrafo único do art. 4º da Lei no 8.745/1993. A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 8 (oito) horas diárias para ambos os cargos.

As seleções terão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será realizada dia 17 de setembro, com duração de 3h30.