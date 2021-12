Share on Twitter

Por Redação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – está com 3 editais abertos neste fim de ano, com 90 vagas de trabalho temporário para o município de Gurupi. As vagas ofertadas são para Agente Censitário de Administração e Informática, Agente Censitário Municipal, Agente Censitário Supervisor e Recensedor.

Para o cargo de Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI) está sendo ofertada 1 vaga, com retribuição mensal de R$ 1.700,00 + auxílios. O valor da inscrição é de R$ 44,00 e pode ser feita até o dia 10 de janeiro de 2022 pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), através do link: https://www.ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/382

Para os cargos de Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor estão sendo ofertadas ao todo 11 vagas, com retribuições mensais de R$ 2.100,00 + auxílios e R$ 1.700,00 + auxílios, respectivamente. O valor da inscrição é de R$ 60,50 e pode ser feita até o dia 29 de dezembro de 2021 pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), através do link: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/09

Para o cargo de Recenseador está sendo ofertada ao todo 78 vagas, a remuneração é por produção, o candidato poderá simular valores de remuneração por meio de link disponível no endereço: https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html. O valor da inscrição é de R$ 57,50 e pode ser feita até o dia 29 de dezembro de 2021 pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), através do link: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/10

O tempo previsto de contratação vai de 3 a 6 meses, a partir de meados de maio/junho de 2022. Para o cargo de recenseador, especificamente, há vagas para todos os municípios do país.