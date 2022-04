Por Redação

O sol ainda não tinha nascido, quando o produtor rural, José Alexandre Salmazo, de 71 anos, já estava acordado para começar a se preparar para o evento. Zeca Salmazo como é conhecido, é pecuarista e agricultor com uma área de 4.600,0000 quatro mil e seiscentos hectares de soja, na região de Alvorada e Peixe no estado de Tocantins. Ele viu o AGRO360TO, como uma boa oportunidade para fazer bons negócios e se atualizar sobre o mercado da soja em geral e ainda rever bons amigos da região. “ Com tantas palestras importantes e a oportunidade de fazer bons negócios, eu não poderia ficar de fora desse evento. Estão todos de parabéns. Participei, aprendi e aproveitei para atualizar meus negócios”, destacou o produtor rural.

Na Fazenda Estrela do Norte – município de Peixe TO, foram montadas mais de 40 tendas dos expositores, 10 grandes tendas da organização e uma tenda principal com 560 metros quadrados que ficara lotada durante todo o evento.

Na abertura oficial, uma das organizadoras do evento, Poliana Cirqueira, se emocionou ao falar do Tocantins e da importância do agro do Tocantinense para a região, destacou a gratidão dos integrantes da comissão organizadora em realizar o evento junto com as empresas parceiras e ficou feliz pela participação dos produtores.

Poliana explicou ainda o intuito do evento que e de reunir os representantes cadeia da soja e mostrar que o Tocantins tem todas as soluções para os produtores que não há necessidade de buscar profissionais ou empresas fora do nosso estado.

“ É um momento único, abraçamos a causa por acreditar no potencial do nosso agro regional e o resultado foi isso, muita gente, muitos negócios. Sucesso garantido e a promessa de novos eventos pela frente”, enfatizou Poliana.

Várias palestras foram realizadas no evento, uma delas foi ministrada por Jessica Moura, que falou sobre a Segurança no Agro. Ela destacou que o trabalho do campo não se resume ao papel ou só a produção, mas a gestão de pessoas, aliada ao trabalho com segurança, que são questões fundamentais para o bom desenvolvimento de qualquer negócio. “ Hoje nós atendemos muitas fazendas do Tocantins e desenvolvemos esse trabalho de segurança, de conscientização e orientação com relação ao Agro. O primeiro AGRO360TO, foi uma oportunidade de falar mais sobre a importância disso para tantos produtores rurais que estavam reunidos no local”, destacou.

A doutora em produção vegetal, Nathalia Silva, também foi uma das palestrantes e falou sobre novas tecnologias que estão sendo utilizadas no campo, com objetivo de melhorar a questão do plantio e com isso, potencializar tanto a questão da produção, quanto do consumo final do produto.

A soja é um dos produtos com maior potencial no Tocantins. Quem trabalha no ramo está otimista com a expectativa da colheita da safra 2021/2022 que deve chegar a 5,8 milhões de toneladas, segundo a CONAB. E foi justamente sobre a soja a temática de uma das palestras. O professor, Rodrigo Alexandre Gomes de Oliveira, falou sobre o mercado da soja e as estratégias profissionais e planos de comercialização para garantia de rentabilidade. “ A ideia também foi trazer para o produtor mais informação sobre a comercialização momento final do ciclo. O produtor é muito profissional na hora de plantar e colher, mas na hora de comercializar ele peca muito e ainda deixa muito dinheiro em cima da mesa”, explicou o docente.

O professor destacou também sobre a produção de soja no Tocantins, afirmando que o produtor tocantinense é referência no Brasil, mas como em outros lugares, é preciso deixar o profissional especializado cuidar da parte comercial e assim a lucratividade poderá ser maior.

Para Diego Mesquita, um dos idealizadores do I AGRO360TO, o evento foi totalmente pensado no produtor rural. Além de gerar uma interação entre os profissionais do campo, a oportunidade gerou um debate produtivo sobre o mercado atual no Tocantins. “ Nossa primeira edição foi um sucesso, sem dúvida teremos outras edições ainda melhores com mais negócios e mais assertividade. Em nome da Comissão Organizadora do I AGRO360TO e da Família Mesquita na pessoa de seus pais Jose Ades e Patricia Mesquita, agradeceu a todos os participantes”, finalizou Diego Mesquita