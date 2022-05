Por Redação

A Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções para o segmento automotivo, acaba de divulgar o ranking* dos carros (novos e usados) mais buscados pelos brasileiros em Abril. Segundo o Webmotors Autoinsights, os três modelos mais procurados no Brasil foram Honda Civic, Toyota Corolla e Chevrolet Onix. Embora o desejo por SUVs esteja em ascensão, sedãs e hatches continuam liderando a preferência do consumidor.

Líder nas regiões Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil, o Honda Civic foi buscado na Webmotors por cerca de 419 mil pessoas em abril, enquanto o Toyota Corolla foi a principal opção para 346 mil consumidores no último mês. O carro da montadora japonesa, porém, liderou o ranking na região Sul do país. O Chevrolet Ônix completa o Top 3 nacional com pouco mais de 266 mil unidades pesquisadas.

Em Abril, os sedãs registraram mais de 3 milhões de interessados, deixando em segundo lugar os hatchbacks – que encabeçaram a lista de Março – com 100 mil buscas a menos. Os SUVs também se mantêm entre os preferidos do consumidor.

Confira abaixo o destaque para o Sudeste, no termômetro mensal da Webmotors:

1 Honda Civic 308.325

2 Toyota Corolla 251.772

3 Chevrolet Onix 190.741

4 Honda Fit 172.203

5 Volkswagen Gol 168.593

6 Fiat Palio 153.051

7 Volkswagen Golf 133.105

8 Volkswagen Jetta 131.735

9 Hyundai HB20 127.757

10 Fiat Uno 126.080