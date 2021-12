Por Redação

A nova avaliação mensal do Caged apontou que o saldo positivo da Capital da Amizade é resultado de 744 admissões e 531 desligamentos. O comércio foi o setor de destaque no período, com o maior número de contratações em Gurupi.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, os números são reflexo da chegada de novos empreendimentos na cidade. “A gestão da prefeita Josi Nunes tem dado todo o apoio necessário para os empresários gurupienses expandirem seus negócios e atraído empreendedores de fora para se instalarem em Gurupi. O ano tem sido positivo na geração de empregos, continuamos com saldo positivo, e é a população quem ganha com oportunidade de emprego e renda”, avaliou.

A tendência, segundo o secretário, é que os números sejam ainda melhores nas próximas avaliações, levando-se em consideração o aquecimento do comércio no período de final de ano e a inauguração do primeiro Shopping da cidade, no próximo dia 08.