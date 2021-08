Com a chegada do Shopping Araguaia, do Atacadão Dia a Dia e expansão do Grupo Nosso Lar com expectativa de chegada do grupo Mateus e da Loja Havan abrirá oportunidade para mais de 400 vagas de empregos em Gurupi. A principal oportunidade do trabalhador sair com a carteira de trabalho assinada está na qualificação profissional exigida pelos empreendedores por meio dos cursos oferecidos pelo SENAI como o de Boa Prática e Manipulação de Alimentos, Atendente de Praça de Alimentação, Consultor de Vendas e Estoquista.

“Com relação aos cursos por meio da parceria entre CDL, ACIG e SENAI é uma oportunidade de trabalho para muitas pessoas da nossa cidade com a chegada destas empresas novas em Gurupi e estes treinamentos são bastantes oportunos para quem está desempregado”, avalia o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi (CDL), Antônio Batista da Silva, conhecido com Tony.

Ele alerta que as primeiras vagas dos cursos oferecidos pelo SENAI serão feito no auditório da CDL e as pessoas que não forem absolvidas no Shoppping Araguaia e no Atacadão Dia a Dia nesta primeira fase estarão preparadas para novos empreendimentos que já estão na cidade e os que já sinalizaram implantar na cidade.

Esta parceria é um acontecimento muito bom em Gurupi que oferece oportunidades para as pessoas e as entidades como CDL, ACIG e SESI estão afinadas, assim como o SEBRAE que também tem feito parcerias com a gente em muitas ocasiões e até mesmo de treinamentos. Eu acho que Gurupi só ganha e estas empresas que estão chegando são importantes e vão dá uma alavancada bastante para Gurupi gerando oportunidades para as pessoas, inclusive para os jovens de até 16 anos no programa primeiro emprego”.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi, Jair Sakai, os cursos atendem as demandas dos empresários que exigem ter no quadro das suas empresas profissionais qualificados.

“Unimos as três entidades Acig, Cdl e Senai no intuito de promover a capacitação de profissionais, visto que é uma das grandes reclamações não só do empresariado local, mas como de outras regiões do Brasil. Essas capacitações serão para atender as demandas das empresas já em funcionamento e também as que estão chegando em Gurupi. Visto que o mercado de trabalho tem mostrado que a concorrência está cada vez mais acirrada e quem fica parado no tempo não consegue acompanhar as mudanças”, alertou.

Jair Sakai lembra que quem não se qualifica tem menos chances de entrar no marcado de trabalho.

“A necessidade de constante qualificação tornou-se ainda mais importante nas últimas décadas. Em um mundo globalizado as mudanças são rápidas, o que exige dos profissionais grandes esforços em manter-se atualizados. E com essa mudança, o mercado atualmente, está com um alto nível de competitividade, por isso, possuir qualificação profissional é essencial para a inserção no mercado de trabalho”, arrematou.

Inscrições:

Segundo a gerente regional do Senai, Núbia Almeida, as inscrições para os cursos de Atendente de Praça de Alimentação, Consultor de Vendas e Estoquista estão abertas com vagas limitadas. Para se inscrever basta acessar o site do SENAI (clique aqui e faça a sua inscrição) e as dúvidas poderão ser tiradas no SAC Digital: 98415-5239.