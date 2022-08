por Redação

O desenvolvimento econômico tem sido uma das áreas de destaque em Gurupi. Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, na última segunda-feira, 29, mostraram que a Capital da Amizade teve um crescimento de 26,5% na geração de empregos no período de janeiro a julho de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado.

O Caged apontou um saldo positivo de 91 novos empregos com carteira assinada gerados no mês de julho deste ano. Com isso, Gurupi chegou a 1.126 novos postos de trabalho gerados de janeiro a julho de 2022, um aumento de 26,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram gerados 890 novos empregos. Destaque para os setores de serviços e construção civil que correspondem a 47% do saldo positivo na geração de empregos formais.

Entre as três maiores cidades do Tocantins, Gurupi foi a que apresentou maior evolução neste período com relação ao ano de 2021.

A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, destaca que a gestão tem se aproximado do setor empresarial, incentivando a ampliação dos negócios e o surgimento de novas empresas na cidade.

“Nossa gestão tem sido facilitadora para o empreendedor. Nós desburocratizamos e agilizamos todos os processos de quem quer investir na nossa cidade, com isso incentivamos novos investimentos em Gurupi e geramos mais emprego e renda para a população”, disse.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, a chegada de novos empreendimentos na cidade tem sido um dos fatores que tem contribuído com o crescimento. “Apesar da pandemia, desde o ano passado Gurupi vem mantendo saldos positivos mês a mês, e em 2022, com a retomada do setor econômico e a chegada de novas empresas na cidade, estamos ampliando cada vez mais essa geração de empregos. E a expectativa é de chegarem grandes empreendimentos nos próximos 6 meses, o que deve ampliar ainda mais o surgimento de novos postos de trabalho”, ressaltou.