por Wesley Silas

De acordo com a empreendedora, Marise, a empresa Pisicultura Kigai, localizada no Parque Industrial de Gurupi, iniciou a campanha no dia 11 de outubro, onde cada R$ 50,00 em compra de tilápia, seja inteira, tratada, filé, costelinha, meia banda e costelinha temperada o cliente ganha hortifrúti livre de agrotóxicos.

“Estamos com uma campanha super bacana aqui na Ikigai em comemoração do Dia Mundial da Alimentação, comemorado no dia 16 de outubro. A cada R$ 50,00 em compra a gente vai fornecer um de nossos hortifrútis que é livre de agrotóxico e estamos fazendo esta campanha para que as pessoas passem a se alimentar de forma correta. Para esta semana estamos com um produto especial que é a isca de filé temperada com mais praticidade na correria do dia a dia”, disse Marise.