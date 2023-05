Por Redação

Grupo Terra Boa, terá dois stands na feira com uma vasta opção de produtos a exposição, entre eles: Implementos agrícolas STARA, inclusive a mais nova plantadeira do mercado a ESTRELA, cochos, troncos, sal mineral, herbicidas, arames e vários outros produtos voltados ao produtor rural. A feira será uma oportunidade de os clientes comprarem com taxas diferenciadas. Segundo o diretor, Marcelo Dominici, a empresa faz questão de sempre se fazer presente nas maiores feiras agropecuária do país, apresentando inovações, comercializando seus produtos e trazendo novidades para seus clientes.

“Participamos recentemente da Agrishow e nossa equipe já está trabalhando para Agrotins. É fundamental a participação em feiras como essas, isso fortalece os laços comerciais e nos dá mais oportunidade de comercializar nossos produtos”, destacou Marcelo.

Segundo o Governo do Tocantins, a expectativa é que pelo menos 180 mil pessoas passem pela feira e tenha uma movimentação econômica em torno de ,25 bilhões em negócios.

Texto: Milena Lima/ Assessoria de Comunicação