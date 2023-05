Por Redação

O diretor do grupo, o empresário Marcelo Dominici, disse que a expectativa foi suprida, e que a cada ano a Agrotins vem de destacando e trazendo grandes oportunidades para o empresariado, o homem do campo e a comunidade de forma geral.

“Quero agradecer a todos os parceiros que estiveram conosco, nossos clientes amigos e nossos colaboradores que trabalharam de forma incansável para o sucesso das vendas”, destacou, Dominici.

Na Agrotins, o Grupo Terra Boa, estava com dois stands onde colocou à disposição vários produtos de implementos agrícolas, cochos, troncos, sal mineral, herbicidas, arames e vários outros produtos voltados ao produtor rural entre outros. Foram 890 expositores na feira e quase 200 mil pessoas visitando, segundo informações do Governo do Tocantins.

TERCEIRO FEIRÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS

Depois da Agrotins, o Grupo Terra Boa, agora já está realizando a terceira edição do Feirão de Peças e Serviço, que começou no dia 22 e segue até o dia 26 de maio. O evento está acontecendo no prédio da Sede do Grupo, que fica localizado no Setor Aeroporto III, em Gurupi. Durante a feira, os clientes estão tendo a oportunidade de realizar compras e fazer serviços, com descontos que chegam a 20%.