Na tarde da quarta-feira, 23, o secretário estadual da Indústria e Comércio e Serviços (Sics), Tom Lyra, visitou a sede do Grupo Mateus e conheceu de perto as operações do porto do Itaqui. Segundo Lyra, sua visita faz parte da iniciativa do governador Mauro Carlesse, no sentido de firmar parcerias com os estados vizinhos ao Tocantins e propor políticas públicas em conjunto, deu o pontapé inicial na capital maranhense, São Luís.

Especializado no ramo atacarejo, o Grupo Mateus já deu sinal verde para a expansão e retorno de suas lojas para o Tocantins. Em recente reunião com Carlesse, Ilson Mateus, presidente do grupo, anunciou que, inicialmente, a ideia é começar pelas cidades de Araguaína e Gurupi.

“Quero agradecer a forma como fui recebido no Estado do Tocantins neste minha última ida e voltei impressionado com o tratamento e o mínimo que poderíamos fazer é receber nosso secretário Tom Lyra com tapete vermelho e reafirmar o meu compromisso com o senhor de que vamos reabrir nossas lojas no estado do Tocantins e, está garantido que vamos abrir aquela loja com pedido seu especial lá em Gurupi. Tá garantido!”, anunciou.

Segundo o executivo, que atribui o projeto de expansão ao potencial logístico do Tocantins e aos incentivos fiscais oferecidos pelo Governo do Estado, a intenção é que a instalação também se estenda para a capital, Palmas. “Estive no estado e encontrei uma nova realidade, novos horizontes e novas oportunidades. Receber a visita do secretário aqui no nosso Estado é motivo de orgulho e reconhecimento”, pontuou o empresário.

Em atenção às diretrizes desenvolvimentistas contidas no projeto Integração Geopolítica Estadual, o titular da Sics ressaltou a importância de se firmar parcerias e atrair investimentos para o estado. “Estamos no rumo certo. O governador determinou que nos empenhássemos para continuar prospectando novos negócios para o Tocantins, comungando com os objetivos desta iniciativa: estabelecer parcerias com os estados fronteiriços e estimular, mutuamente, o desenvolvimento socioeconômico da região”, pontuou Tom Lyra, acrescentando que os próximos encontros ocorrerão nos estados da Bahia, Piauí, Mato Grosso, Goiás e Pará.

Porto do Itaqui

De olho no desenvolvimento logístico do Tocantins, o secretário Tom Lyra visitou o Porto do Itaqui e pôde conhecer de perto as operações. O Itaqui é um importante polo de distribuição da produção agrícola tocantinense.

O porto tem conexão direta com duas ferrovias, a Transnordestina (FTL), que tem 4.238 km de extensão, e a Estrada de Ferro Carajás (EFC), com 892 km e, indiretamente, conectado à Ferrovia Norte-Sul (FNS). Além disso, o porto possui oito berços operacionais profundos, que variam de 12 a 19 metros, que permitem a atracação de navios de grande porte.

Para o secretário Tom Lyra, essa é uma das principais áreas de interesse, tendo em vista o perfil de expansão e crescimento agrícola do Tocantins e o trabalho que tem sido realizado pelo governador Mauro Carlesse para fortalecer o potencial logístico do Estado.

“Nos últimos anos, temos visto o empenho do governador na realização de obras estruturantes e na pavimentação das rodovias. A visão empreendedora de Carlesse tem colocado o Tocantins no campo de visão de investidores nacionais e internacionais. Nesse sentido, é preciso dar uma atenção especial ao escoamento de produtos, principalmente ligados ao setor do agronegócio”, explicou o gestor, indicando que uma das ações do projeto é o estabelecer a cooperação com o estado do Maranhão para garantir melhor aproveitamento da ferrovia Norte-Sul e do Porto do Itaqui.

Tocantins e Maranhão

O Tocantins tem uma população estimada em 1.590.248 habitantes, enquanto o Maranhão tem cerca de 7.114.598 milhões de habitantes. Segundo dados divulgados pela MB Associados, empresa especializada em consultoria e análise macroeconômica, o Tocantins tem previsão de crescimento no PIB de 3,54. Já o Maranhão tem projeção de crescimento no PIB de 3,37%. Atualmente, os dois estados se encontram em pleno crescimento econômico, apesar do período de pandemia.

Para Tom Lyra, esta parceria representa um importante crescimento para ambos os estados. “Com esta ação, o Tocantins se firma no contexto geopolítico regional de forma estruturada”, concluiu.