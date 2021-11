A cerimônia de lançamento do Lago Center Shopping teve como foco apresentar a estrutura do empreendimento para os lojistas e empreendedores da cidade, além trazer atualizações sobre o cenário nacional do varejo em Shopping Centers com o Talk Show mediado pelo jornalista Luiz Alberto Marinho.

Em nome dos sócios do empreendimento – grupo ABL Prime, grupo Campelo, grupo JDemito, Flavisi, grupo Concrenorte e Acácio Assessoria Contábil – o diretor da ABL Prime, Marcos Mineo Nakamura, falou sobre as negociações em andamento.”Já estamos com grandes operadoras nacionais de varejo e serviços contratados no Lago Center. Estamos trazendo uma das maiores redes de cinema do mundo, o Grupo Cinépolis, âncoras como a C&A e outras grandes novidades que irão chegar”.

Segundo Mineo, a estimativa é que durante a construção do shopping, 700 empregos diretos sejam gerados e, após a inauguração, mais de mil araguainenses estejam empregados diretamente. De acordo com o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, esse é um dos grandes marcos econômicos que o empreendimento vai proporcionar. “Os senhores vão gerar renda para o nosso povo, vão dar orgulho para uma população que precisa de oportunidades”.

Durante o evento, o diretor da ABL Prime, Marcos Mineo revelou um dos projetos de expansão para o Lago Center. “Logo estaremos também desenvolvendo o projeto de um hotel no Shopping e diversos outros empreendimentos imobiliários na região de entorno”.

Hotel dentro do Shopping

Ter um hotel dentro do Shopping animou os futuros investidores como João Pedro de Sousa, empresário do ramo alimentício que pretende investir no Lago Center. “Os projetos de expansão agregam muito no empreendimento dos lojistas. Tive uma boa impressão de tudo que vi aqui”.

“Sucesso” foi o que desejou o Governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, enaltecendo os empreendedores do empreendimento. “Que os senhores tenham sucesso no comércio, na geração de emprego e no crescimento do Tocantins. Parabéns a todos”, finalizou.

