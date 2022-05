Share on Twitter

por Wesley Silas

Segundo o secretário municipal, Luiz Carlos Bessa, o grupo Carrefour estará inaugurando em Gurupi ainda neste ano.

“O grupo estará investindo em nosso município. A gestão está dando todo suporte técnico para oferecer desburocratização, facilitar a entrada e operação deste grande empreendimento que participa na bolsa de valores”, informou Bessa sobre a chegada da multinacional italiana a Gurupi.

Bessa destacou ainda sobre a importância de Gurupi liderar o ranking do município mais rápido abrir uma empresa no Tocantins com o tempo de 04h03min55s, mostrando assim eficiência na atração de novos investimentos por meio de parcerias entre a Prefeitura e a Jucetins.